కారుణ్యమరణాలకు అనుమతివ్వండి; గవర్నర్ కు పోస్ట్ కార్డులు రాసి షాకిచ్చిన ఏపీలోని రైతులు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు జిల్లాలోని తాడేపల్లి, కుంచనపల్లి, కొలనుకొండ గ్రామాల్లోని వ్యవసాయ భూములపై విధించిన యూ-1 జోన్ ను ఎత్తివేయాలని బాధిత రైతులు చేపట్టిన ఆందోళన రోజు రోజుకు ఉధృతమవుతోంది. యూ-1 రిజర్వ్ జోన్ ను తక్షణం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గత కొంత కాలంగా రిలే దీక్షలు నిర్వహిస్తున్న రైతులు తమ సమస్యల సాధన కోసం నిర్విరామంగా పోరాడటానికి రెడీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కారుణ్య మరణాలకు అనుమతివ్వాలని లేఖలు రాసి షాక్ కు గురి చేశారు.

English summary

Farmers in the U-1 zone area of Thadepalli in the AP are urging Governor Biswabhushan Harichandan with their post cards to give permission for Compassionate deaths. Farmers continue to raise concerns, demanding the abolition of the U-1 zone.