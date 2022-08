ఆ నియోజకవర్గం సీఎం జగన్ చేయిదాటిపోయింది!!

Andhra Pradesh

ఏపీ రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తి ప‌రిధిలోని కీల‌క‌మైన నియోజ‌క‌వ‌ర్గం తాడికొండ‌లో కేవ‌లం ఒకే ఒక్క ప‌ద‌వి చిచ్చు పెట్టింది. ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి అనుచ‌రులుగా తాడికొండ‌లో ఆమెకు మ‌ద్ద‌తుగా ర్యాలీకి సిద్ధ‌మై రోడ్డుమీద‌కు వ‌చ్చారు. వారికి పోటీగా నియోజ‌క‌వ‌ర్గ అద‌న‌పు ఇన్‌ఛార్జి, మాజీ మంత్రి డొక్కా మాణిక్య‌వ‌ర‌ప్ర‌సాద్ వ‌ర్గీయులు కూడా రోడ్డుమీద‌కు చేరారు. ఎమ్మెల్యేకు మ‌ద్ద‌తుగా ఎమ్మెల్యే అనుచ‌రులు, డొక్కాకు మ‌ద్ద‌తుగా డొక్కా అనుచ‌రులు పోటీపోటీగా నినాదాలు ప్రారంభించారు.

As followers of MLA Sridevi, they prepared for a rally in Tadikonda and came on the road in support of her.In competition with them, the constituency additional in-charge and former minister Dokka Manikyavaprasad also joined the road.