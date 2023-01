TDP, జనసేన వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడ

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో దాదాపుగా పొత్తు పెట్టుకొని పోటీచేయడం టీడీపీ, జనసేన మధ్య ఖాయమైంది. జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ స్వరంలో మార్పు కనిపిస్తోంది. ఆయన ప్రసంగాల్లో గతంలో కంటే ఇప్పుడు కచ్చితత్వంగా, ముక్కుసూటిగా విషయాన్ని చెప్పేస్తున్నారు. అలాగే పొత్తుల గురించి కూడా ఆయన రణస్థలంలో స్పష్టత ఇచ్చారు. ఒంటరిగా వెళితే బలం సరిపోదని, గత ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీచేయడంవల్ల 54 నియోజకవర్గాలను వైసీపీ గెలుచుకోగలిగిందని తెలిపారు.

English summary

It is almost certain that TDP and Jana Sena will compete in alliance in the next elections