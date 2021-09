ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కు టీడీపీ అనిత లేఖాస్త్రం.. మహిళలపై అఘాయిత్యాలు, దిశా చట్టంపై సూటి ప్రశ్నలు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలు, అఘాయిత్యాలపై గత కొంతకాలంగా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రేమోన్మాది చేతిలో దారుణంగా హత్యకు గురైన రమ్య హత్యోదంతం తరువాత పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతున్న ఆందోళన కార్యక్రమాలలో భాగంగా టీడీపీ అధికార పార్టీ పై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దిశా చట్టాన్ని అమలు చేసి 21 రోజుల్లో నిందితులకు శిక్ష పడేలా చూడాలని పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మహిళలపై జరుగుతున్న దాడులపై జగన్ సర్కార్ పై నిరంతరం విరుచుకుపడుతున్న టిడిపి రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత తాజాగా ఓ లేఖ రాశారు.

Vangalapudi Anitha wrote a letter to AP CM YS Jagan on atrocities on women in ap. Anitha, questioned that what steps the govt has taken to curb the growing atrocities against women and how many accused have been convicted by the Disha Act in ap.