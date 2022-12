మీరు సిద్ధపడండి.. వైఎస్ జగన్ ను వ్యూహంలో బంధిస్తాం!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రానున్న ఎన్నికల సందర్భంగా అధికారంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవస్థలను ఉపయోగించుకొని దారుణాలకు పాల్పడుతుందని, అందుకు అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలని జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అందుకు తగ్గ వ్యూహాన్ని తాను సిద్ధం చేస్తానన్నారు. ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన యంత్రాంగంతోపాటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కూడా ఉపయోగించుకుంటుందని, దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే అందుకు తగ్గ వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేయాలని పవన్ భావిస్తున్నారు.

English summary

It is known that Janasena chief Pawan Kalyan has said that during the upcoming elections, the YSR Congress party in power will use the party's systems to commit atrocities and everyone should be ready for that.