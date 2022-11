మాట వినని నాయకులపై చంద్రబాబు 'టిక్ మార్క్'?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు తెలుగుదేశం పార్టీకి జీవన్మరణ సమస్యలాంటివి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను గెలిచి తీరాల్సిందే. వారికి రెండో ఆప్షన్ లేదు. ఇటువంటి సమయంలో పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు. ఎన్నడూ లేనివిధంగా రాజకీయంగా దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తన సహజశైలికి భిన్నంగా నాయకులకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీచేస్తున్నారు.

English summary

They are not listening to Chandrababu.. Babu is not paying attention to what they are saying.