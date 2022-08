కొండవీటి సింహాలు, బొబ్బిలి సింహాలకు నచ్చచెబుతున్న చంద్రబాబు!!

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావ‌డానికి ఆ పార్టీ అధినేత నారా చంద్ర‌బాబునాయుడు తీవ్రంగా శ్ర‌మిస్తున్నారు. అధికార పార్టీని త‌ట్టుకుంటూ పార్టీని ప‌టిష్ట‌ప‌రుచుకుంటూ చెమ‌టోడుస్తున్న బాబుకు పార్టీలోని సీనియ‌ర్లు స‌హ‌క‌రిస్తున్నారా? అంటే లేదు అనే స‌మాధాన‌మే వ‌స్తోంది. వ‌రుస‌పెట్టి కార్య‌క్ర‌మాలు నిర్వ‌హిస్తూ, జిల్లాల‌ వారీగా ప‌ర్య‌ట‌న‌లు చేప‌డుతున్న చంద్ర‌బాబుకు ఆ స‌మ‌యంలో మాత్ర‌మే నేత‌ల నుంచి స‌హ‌కారం అందుతోంది. ఇత‌ర స‌మ‌యాల్లో వారంతా నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.

It is made clear that they should constantly tour the constituencies and be accessible to the people.You keep working.. It is said that there will be no injustice anywhere.