రానున్న చంద్రబాబు పర్యటలన్నీ ఉద్రిక్తమే?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రానికి ఏకైక రాజధాని అమరావతే అని చెబుతోంది. పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడుతోపాటు ఇతర సీనియర్ నేతలంతా తమ సమావేశాల్లో అమరావతికి మద్దతు పలకడంతోపాటు దాని ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మూడు రాజధానులను ప్రకటించారు. అమరావతిని శాసన రాజధానిగా ఉంచి, విశాఖను కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా, కర్నూలును న్యాయ రాజధానిగా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య రాజధానిపైనే ప్రధాన పోరు నడుస్తోంది. వారి రాజకీయాలన్నీ 'రాజధాని' కేంద్రంగా సాగుతున్నాయి.

English summary

వాతావరణం అత్యంత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య నడవబోతోంది.If there are emotions among the people of Uttarandhra for Visakha and Rayalaseema for Kurnool, the political environment is going to be very tense in the coming days.