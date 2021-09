రాయలసీమలో రైతు కోసం తెలుగుదేశం .. కదం తొక్కిన టీడీపీ , పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు ; డిమాండ్లు ఇవే !!

Andhra Pradesh

రైతు కోసం తెలుగుదేశం అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ చేపట్టిన రైతు సమస్యలపై పోరాటం ఈరోజు రాయలసీమ ప్రాంతంలో కొనసాగుతోంది. రైతు కోసం తెలుగుదేశం నేను సైతం రైతు కోసమంటూ రాయలసీమ రైతు సమస్యలపై కదం తొక్కాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సీమ రైతుల డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని టిడిపి జగన్ సర్కార్ ను డిమాండ్ చేస్తోంది. రాష్ట్ర రైతాంగ సమస్యల పైన వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లను బిగించడం, ఎలాంటి భరోసా అందని కౌలు రైతుల పరిస్థితి, రాష్ట్రంలో పండించిన పంటకు కనీస మద్దతు ధర లేకపోవడం, రైతన్నలు నష్టాల బారిన పడటం, ఇక రైతు భరోసా సగం మందికి మాత్రమే అందుతున్న తీరు, పోలవరం సహా పడకేసిన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, రైతుల ఆత్మహత్యలపై తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం సాగిస్తోంది.

The Telugu Desam Party, in support of the farmers, has been fighting for five days from today. Concerns continue across Rayalaseema that the TDP fighting for msp to farmers as part of its agitation. Raptadu TDP leader Paritala Sriram, former minister Bhuma Akhil Priya in Allagadda and former minister Amarnath Reddy in Chittoor are raising flags against Jagan govt. Massive rallies and protests erupted. The Telugudesam program for farmers will continue on a large scale with the call made by Chandrababu Naidu to bring pressure on the government to solve the problems of the farmers.