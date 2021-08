భరతమాత గుండెలపై గునపం, తాలిబన్లను మించిన వైకాపాబన్లు : విగ్రహం తొలగింపు రచ్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాడేపల్లిలో సీఎం జగన్ నివాసం వద్ద భరతమాత విగ్రహం తొలగింపు ప్రస్తుతం దుమారంగా మారింది. తాడేపల్లిలో ఉన్న భరతమాత విగ్రహాన్ని అర్ధరాత్రి క్రేన్ సహాయంతో మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించి వేరేచోటికి తరలించారు. సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇంటికి భద్రత, రోడ్డు వెడల్పు కార్యక్రమం పేరుతో అధికారులు రోడ్డుపై ఉన్న భరతమాత విగ్రహాన్ని తొలగించారు.

రమ్య హత్య ఘటనపై విచారిస్తున్న జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ ; టీడీపీ ఫిర్యాదు, రమ్య ఇంటి వద్ద రాజకీయ రగడ !!

English summary

The removal of the Bharat matha statue at the residence of CM Jagan in Thadepalli has now become a stir. The Bharath matha in Thadepalli was removed by the municipal authorities. Authorities have removed a statue of Bharat matha on the road in the name of security and road widening program at the home of CM Jagan Mohan Reddy. TDP leaders are incensed that Bharat matha has been humiliated. Lokesh flagged that the YCP leaders had surpassed the Taliban.