భయపడ్డ జగన్ రెడ్డి; టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేస్తూ సభలో హైడ్రామా అందుకే: భగ్గుమన్న టీడీపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జంగారెడ్డి గూడెంలో చోటు చేసుకున్న మరణాలపై అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య రగడ కొనసాగుతుంది. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలలో వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ సస్పెండ్ చేశారు. అసెంబ్లీ నుంచి టిడిపి ఎమ్మెల్యేల సస్పెన్షన్ పై టిడిపి సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నాలుగో రోజూ భయపడ్డ జగన్ రెడ్డి అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ప్రాణాంతకమైన జె బ్రాండ్స్, నాటు సారా మాఫియాపై అసెంబ్లీలో పోరాడుతున్న టిడిపి ఎమ్మెల్యేలని వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా సస్పెండ్ చేసిన స్పీకర్ అంటూ టిడిపి ఎమ్మెల్యేలు విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

TDP MLAs are incensed that ysrcp running high drama in the assembly with suspensions. TDP leaders Nimmakayala Chinarajappa,Adireddy Bhavani said they would fight till justice is done to the cheap liquor victims families.