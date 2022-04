నాని పోయే -రోజా వచ్చే : టార్గెట్ చంద్రబాబు - ఇక మొదలు : పవన్ ను ఓడించినా దక్కని పదవి..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ కొత్త కేబినెట్ మరి కొద్ది గంటల్లో కొలువు తీరనుంది. కేబినెట్ ఎంపికలో ఈ సారి రోజా హాట్ టాపిక్ గా మారారు. పాత మంత్రులు పది మంది కొనసాగుతారనే ప్రచారంలో కొడాలి నాని పేరు ప్రముఖంగా వినిపించింది. ఈ రోజు ఉదయం వరకూ నాని పేరు ఖాయమని చెబుతూ వచ్చారు. కానీ, చివరి నిమిషంలో కొడాలి నాని కేబినెట్ లిస్ట్ నుంచి తప్పించారు.

కొడాలి నాని స్థానంలో చివరి నిమిషంలో రోజాకు స్థానం కల్పించారు. అయితే, టీడీపీ లక్ష్యంగానే రోజాకు కేబినెట్ లో స్థానం కల్పించారనే చర్చ మొదలైంది. చిత్తూరు జిల్లాలో 2019 లో పెద్దిరెడ్డి .. నారాయణ స్వామి మంత్రలుగా నియమితుల య్యారు. దీంతో..రోజాకు స్థానం దక్కలేదు. కానీ, ఇప్పుడు తిరిగి అదే ఇద్దరు ఉన్నా.. రోజాకు అవకాశం దక్కింది.

English summary

Kodali Nani was removed from the cabinet where this gave a huge relief to TDP and Grandhi Srinivas who won over Pawan Kalyan had huge disappointment.