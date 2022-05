టీడీపీ - జనసేన పొత్తు : అదే అసలు ట్విస్టు - చంద్రబాబు రెఢీ : తమ్ముళ్లకు తప్పదా...!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో అప్పడే ఎన్నికల మూడ్ మొదలైంది. పొత్తుల పైన క్రమేణా స్పష్టత వస్తోంది. వైసీపీ లక్ష్యంగా టీడీపీ - జనసేన కలవటం ఖాయమనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ దశలో వైసీపీ అప్రమత్తం అవుతోంది. వైసీపీ నేతలు జనసేన కార్యకర్తల పైన మైండ్ గేమ్ మొదలు పెట్టారు. పవన్ ను నమ్ముకున్నారు..మీతో చంద్రబాబు పల్లకి మోయిస్తున్నారంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. అయితే, చంద్రబాబు పొత్తుల విషయంలో ముందుకు వస్తే...స్పందిస్తాననే విధంగా పవన్ చెబుతున్నారు. వైసీపీ మాత్రం తాము సింగిల్ గానే పోటీ చేస్తామని చెబుతోంది.

TDP leaders are expressing their fear that who will have to sacrifice their seats amid the alliance news with Janasena.