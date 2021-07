తెలుగు తమ్ముళ్ల అంతర్గత పోరు.. చంద్రబాబును పరేషాన్ చేస్తున్న బెజవాడ టీడీపీ పాలిటిక్స్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ పై పోరాటం చేస్తున్న చంద్రబాబుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్టీలో ఉన్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. చాలా ప్రాంతాలలో టిడిపి నేతల మధ్య సఖ్యత లేకపోవడం, కొన్నిచోట్ల కీలకంగా వ్యవహరించాల్సిన నేతలు సైలెంట్ గా పార్టీ కార్యక్రమాల పట్టింపు లేకుండా వ్యవహరించడం చంద్రబాబుకు తలనొప్పిగా తయారైంది. ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు టీడీపీకి కంచుకోటగా ఉన్న కృష్ణా జిల్లాలో పరిస్థితి ఇప్పుడు మరింత దారుణంగా తయారైంది. ఇక బెజవాడ పాలిటిక్స్ అధినేత చంద్రబాబుకు సైతం చిరాకు తెప్పిస్తున్నాయి.

English summary

The lack of unity among TDP leaders and the silence of the few key leaders has become a headache for Chandrababu. The situation is even worse now, especially in Krishna district. particularly Vijayawada politics are creating tension to Chandrababu.