పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పై మంత్రి అనిల్ వీడియోలు పోస్ట్; టీడీపీ రచ్చ ... ఘాటుగా మంత్రి రియాక్షన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక అంశంపై అధికార వైసీపీ ని టార్గెట్ చేసిన టీడీపీ తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా పోలవరం వ్యవహారంపై మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ను టార్గెట్ చేస్తూ రచ్చ మొదలుపెట్టింది. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోలవరంపై ప్రగల్భాలు పలికారని, కానీ ఇప్పటి వరకు పోలవరం ఎందుకు పూర్తి కాలేదని జగన్ సర్కార్ ను, ముఖ్యంగా మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

TDP posted Minister Anil kumar yadav old videos on the Polavaram project,which caused a stir. Anil kumar yadav said they would complete it by December, but why not completed TDP questioned. anil kumar yadav seriously reacted and has challenged the trolling of facts