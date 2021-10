టీడీపీ వర్సెస్ వైసీపీ: నిరసనల హోరు; చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ లపై బొత్సా ఘాటు వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల ఆందోళనలతో రణరంగంగా మారింది. ఒకరిపై ఒకరు మాటల తూటాలు పేలుస్తూ తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై, టీడీపీ నేత పట్టాభి ఇంటి పై దాడిని నిరసిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో బంద్ కొనసాగుతోంది. ఇదే సమయంలో టీడీపీ బంద్ కు నిరసనగా, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన బాట పట్టింది. ప్రభుత్వం టీడీపీ బంద్ ను భగ్నం చేసే పనిలో పడింది.

English summary

YSRCP activists are protesting against the remarks of TDP leaders. YSRCP minister Botsa Sathyanarayana incensed Chandrababu is a criminal. Botsa slams Pawan Kalyan and Somu Veerraju, said it was shameful to support the TDP leaders.