ప్రకాశం బ్యారేజ్ 20 గేట్లు ఎత్తి.. వృధాగా సాగునీరు సముద్రంలోకి, తెలంగాణా 'పవర్' షాక్ తో అసహనంలో ఏపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తెలంగాణా ప్రభుత్వం పవర్ ఫుల్ షాక్ ఇచ్చింది. నీటిని ముందస్తుగా విడుదల చేసి ఏపీ వాడుకోలేని పరిస్థితి కల్పించింది. నిరర్ధకంగా కృష్ణా జలాలు సముద్రంలో కలిసేలా చేసింది. ఏపీ రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ పై అభ్యంతరం తో మొదలైన తెలుగురాష్ట్రాల మధ్య వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. తెలంగాణాతీరుతో అసహనంలో ఉన్న ఏపీ లేఖాస్త్రాలు సందిస్తుంది. కేంద్రాన్ని జోక్యం చేసుకోమని కోరుతోంది. తెలంగాణా విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ఆపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. ఇక ఏపీ అభ్యంతరాలను సైతం లెక్క చెయ్యకుండా తెలంగాణా ఏపీకి తీరని నష్టం చేస్తుంది.

ముదురుతున్న పవర్ వార్ : సాగర్, శ్రీశైలం, పులిచింతల డ్యాం, పవర్ ప్లాంట్స్ వద్ద భారీగా పోలీస్ బలగాలు

English summary

With the decision of the Telangana government to generate electricity, more than half of the Pulichintala project became vacant. Prakasam Barrage in Andhra Pradesh has been hit hard by floods as water is being released downstream after power generation. A total of 8340 cusecs of water had to be released into the sea through 20 gates. Water Resources Department officials said the barrage currently has a full-scale water storage of 3.07 TMC, leaving excess water in the sea in a state where it cannot be stored.