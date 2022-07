ఆ ఎంపీకి తెలుగుదేశం, జనసేన నుంచి ఫుల్ డిమాండ్..!! నిర్ణయం ఎటువైపో??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో న‌ర‌సాపురం లోక్‌స‌భ స‌భ్యుడు ర‌ఘురామ‌కృష్ణంరాజు రెబ‌ల్ ఎంపీగా కొన‌సాగుతున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆయనకు ప్రత్యామ్నాయం తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ పార్టీలు. ఇందులో ఆయన ఏ పార్టీని ఎంచుకుంటారనే విషయమై స్పష్టత రాలేదు. వరద బాధితులను పరామర్శించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబునాయుడు, కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర పేరిట జ‌న‌సేనాని ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ గోదావరి జిల్లాల్లో ప‌ర్య‌టించారు. త‌మ ప‌ర్య‌ట‌న‌ల్లో వారిద్ద‌రూ ర‌ఘురామ‌కృష్ణంరాజుకు మ‌ద్దతుగా మాట్లాడారు. ఆయ‌న పేరు ప్ర‌స్తావించాల్సిన అవ‌స‌రం లేక‌పోయిన‌ప్ప‌టికీ ప‌దే ప‌దే ప్ర‌స్తావించారు.

English summary

Chandrababu and Pawan Kalyan's repeated mention of Raghuram during their visits to Godavari districts is being analyzed as an attempt to win votes from that community