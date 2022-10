జగన్ వ్యూహాన్ని.. రివర్స్ లో ప్రయోగిస్తున్న చంద్రబాబు!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ కు చెందిన 'ఆహా' ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తోన్న 'అన్‌స్టాపబుల్ -2' షోకి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు, ఆయన తనయుడు లోకేష్ అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ షో లో చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ ను ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి దింపడానికి దోహదం చేసిన అప్పటి పరిస్థితులను పూర్తిగా వివరించారు. ఇదే క్రమంలో తన స్నేహితుల గురించి కూడా చెప్పారు.

English summary

There is a discussion that there may be political reasons behind Chandrababu mentioning many things about YS in the show as well as many programs.