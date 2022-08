Andhra Pradesh

Garikapati Rajesh

2021 ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ ఎన్నిక‌లు అన్ని పార్టీల‌కు అత్యంత ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా మారాయి. ఏ పార్టీకి ఆ పార్టీ ప‌లు కార‌ణాల‌ను చెబుతున్న‌ప్ప‌టికీ అంతిమ విజ‌యం కోసం ఇప్ప‌టినుంచే హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్ర‌తిపక్షాలైన తెలుగుదేశం జ‌న‌సేన మ‌ధ్య పొత్తు కుదురుతుంద‌నే న‌మ్మ‌కాన్ని ఇరు పార్టీల శ్రేణులు వ్య‌క్తం చేస్తున్నాయి. టీడీపీవైపు నుంచి కానీ, జ‌న‌సేన‌వైపు నుంచికానీ ఇంత‌వ‌ర‌కు అధికారికంగా ఎటువంటి స్పంద‌న లేక‌పోయిన‌ప్పటికీ ద్వితీయ‌శ్రేణి నాయ‌క‌త్వంతోపాటు కార్య‌క‌ర్త‌లంతా చివ‌రి నిముషంలోనైనా పొత్తు ఖాయ‌మ‌వుతుంద‌నే న‌మ్మ‌కాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నారు.

Political analysts believe that in the event of an alliance, they are leaving the constituencies they want to give to the Janasena..