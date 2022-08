తెలంగాణలో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న తెలుగుదేశం.. అభ్యర్థుల ఖరారు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ‌లో తిరిగి ప్ర‌వేశించ‌బోతోంది. వాస్త‌వానికి ఉమ్మ‌డి రాష్ట్రంగా ఉన్న స‌మ‌యంలో ఏపీ కంటే తెలంగాణ‌లోనే కార్య‌క‌ర్త‌ల బ‌లం అధికంగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ త‌ద‌నంత‌ర రాజ‌కీయ ప‌రిణామాల నేప‌థ్యంలో ఇక్క‌డ‌ విజ‌యం సాధించ‌లేక‌పోతోంది. ఏపీకి రానున్న ఎన్నిక‌లు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంతో కీల‌కం. ఇక్క‌డ విజ‌యం సాధించి పార్టీ ప‌ట్టును నిరూపించుకోవ‌డానికి చంద్ర‌బాబు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. ఏపీకంటే ముందుగానే తెలంగాణ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరగనుండటంతో అక్కడ కూడా పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ బలాన్ని చాటాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

As Telangana Legislative Assembly elections are going to be held before AP, they are trying to show the strength of Telugu Desam Party by fielding candidates on behalf of the party.