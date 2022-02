"థ్యాంక్యూ సీఎం జగన్"- స్టార్ హీరోల వరుస ట్వీట్లు : సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ సీఎం జగన్ పేరుతో స్టార్ల ట్వీట్లు ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఏపీలో సినీ సమస్యలపైన సీఎం జగన్ తో స్టార్ హీరోలు సమావేశమయ్యారు. సమావేశంలో జగన్ ఇచ్చిన హామీల పట్ల వారంతా హర్షం వ్యక్తం చేసారు. సమావేశంలో పాల్గొన్న హీరోలు వరుసగా ట్వీట్లు చేసారు. వారితో పాటుగా దర్శకుడు రాజమౌళి సైతం జగన్ కు థాంక్స్ చెబుతూ ట్వీట్ చేసారు. సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు కోరుకుంటున్నట్లుగా సీఎం జగన్ అటు ప్రేక్షకులకు భారం లేకుండా.. సినీ పరిశ్రమకు మేలు చేసే విధంగా సీఎం నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

After CM Jagan had agreed upon the film industry demands all star heroes have come on to social media thanking the former.