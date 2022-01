సమ్మెపై సీఎం జగన్ అస్త్రం సిద్దం - మంత్రులతో భేటీ : చివరి నిమిషంలో..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో ఒక వైపు ఉద్యోగులు సమ్మెకు సిద్దం అవుతున్నారు. ఎలాగైనా సమ్మె లేకుండా చూడాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే జిల్లాల పర్యటనలు చేస్తున్న ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ నేతలు సమ్మె దిశగా అందరినీ సిద్దం చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో సమ్మె నివారించేందుకు అన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల పైన ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు చేసేందుకు సీఎం ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల కమిటీతో ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు చర్చలు చేయలేదు. వారు పంపిన ప్రతినిధులు మాత్రం సమావేశమయ్యారు.

The AP government is contemplating tough decisions on the issue of Employees strike, with decisions likely to be taken after the CM's meeting with ministers