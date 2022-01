చంద్రబాబు పై సీఐడీ కేసు - ఆరు వారాలు స్టే : అమరావతి భూముల వ్యవహారం..!!

Andhra Pradesh

మాజీ ముఖ్యమంత్రి..టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పైన సీఐడీ నమోదు చేసిన కేసుల్లో స్టే పొడిగిస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చింది. రాజధాని అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారంలో నాటి సీఎం చంద్రబాబుతో సహా.. మున్సిపల్ శాఖా మంత్రి నారాయణ పైన సీఐడీ కేసులు నమోదు చేసింది. రాజధాని అసైన్డ్‌ భూముల వ్యవహారంలో వైసీపీ మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా చంద్రబాబుతో సహా నారాయణ పై న ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల నిరోధక చట్టంతో పాటు ఏపీ అసైన్డ్‌ భూముల నిరోధక చట్టం, ఐపీసీలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.

The High Court has extended the stay in the cases registered by the CID against TDP Chief Chandrababu and Narayana in Amarvati land cases.