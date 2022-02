వివేకా హత్య కేసులో సీఐ వాంగ్మూలం : ఒత్తిడి చేసారు -అవినాశ్ ఆ రోజు : ఆధారాలను వాళ్లే...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వివేకా హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు దస్తగిరి చెప్పిన అంశాలు కీలకంగా మారాయని భావిస్తున్న వేళ..తాజాగా పులివెందుల సీఐ శంకరయ్య సీబీఐకు ఇచ్చని వాంగ్మూలం సైతం వెలుగులోకివచ్చింది. వివేకా హత్య ఘటన పైన కేసు నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేదని తనతో ఎంపీ అవినాశ్..శివ శంకరరెడ్డి..గంగిరెడ్డి తనతో చెప్పారంటూ సీఐ శంకరయ్య సీబీఐకి వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. డెడ్ బాడీని పోస్టుమార్టం కోసం కూడా పంపవద్దన్నారని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

The statement given by the then Pulivendula CI Sankarayya to the CBI in the Viveka murder case was becoming a sensation and the CI explained what had happened during the incident that day.