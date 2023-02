అక్కడ అడుగుపెడితే విజయం ఖాయం?

విశాఖపట్నాన్ని రాజధానిగా ప్రకటించడంవల్ల ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాలతోపాటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోను ప్రభావం ఉంటుందని జగన్ అంచనా వేస్తున్నారు.

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు మూడు రాజధానులు, అమరావతే ప్రధాన అజెండాగా జరగబోతున్నాయనే విషయం ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రకటనతో స్పష్టమైంది. విశాఖపట్నం పరిపాలన రాజధానిగా, కర్నూలు న్యాయ రాజధానిగా, అమరావతి శాసన రాజధానిగా ఉంటాయని గతంలోనే ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఢిల్లీలో గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ సన్నాహక సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ విశాఖ పరిపాలనా రాజధాని అని, తాను త్వరలోనే అక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతున్నట్లు ప్రకటించారు.

English summary

Jagan predicts that the declaration of Visakhapatnam as the capital will have an impact on the joint districts of Srikakulam, Vizianagaram and Visakhapatnam as well as the two Godavari districts.