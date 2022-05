పవన్ కళ్యాణ్ ను సీఎం చెయ్యటమే లక్ష్యంగా.. రంగంలోకి మెగాఫ్యాన్స్; కీలకభేటీ వెనుక ఎవరున్నారు?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని రాజకీయాలు ఊపందుకుంటున్నాయా? ఇక వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు బ్యాంకును చీలకుండా చూస్తామని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నారా? జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో పాటు, పవన్ కళ్యాణ్ కోసం, జనసేన పార్టీని జనంలోకి తీసుకువెళ్లడానికి మెగా ఫ్యాన్స్ రంగంలోకి దిగుతున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Mega fans will enter the field with the aim of making Pawan Kalyan the CM in the 2024 elections. In this context, a crucial meeting was held at the Murali Fortune Hotel in Vijayawada