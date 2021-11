టొమాటోను ఇలాక్కూడా అమ్మటం మొదలు పెట్టేశారు బాబోయ్: చికెన్‌ ధరలతో పోటీ

Andhra Pradesh

అమరావతి: ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల దెబ్బకు కూరగాయలు ధరలు కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. దిగిరావట్లేదు. వేలాది హెక్టార్లలో పంట ధ్వంసం కావడం వల్ల.. మార్కెట్‌లో నెలకొన్న రోజువారీ డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా కూరగాయలు సరఫరా కావట్లేదు. డిమాండ్ అండ్ సప్లై చెయిన్ అనేది ఇక్కడ దెబ్బతింది. ఫలితంగా- వాటి రేట్లు మహా భయానకంగా పెరిగాయి..పెరుగుతున్నాయి. కూరగాయల్లో తప్పనిసరిగా వినియోగించాల్సిన టొమాటో ధర కిలో ఒక్కింటికి వంద రూపాయలను ఎప్పుడో దాటేసింది. 150 రూపాయలకు చేరువ అవుతోంది.

English summary

The price of tomatoes has skyrocketed in the retail and wholesale markets in several states after unseasonal heavy rain. The supply of the most sought-after vegetable has gone up to Rs 120 in Andhra Pradesh's Kurnool district.