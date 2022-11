TRS Vs BJP: రెండువైపులా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

మదగజాల్లా హోరాహోరీగా ఢీకొట్టుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, భారతీయ జనతాపార్టీ ప్రస్తుతానికి మౌనం వహించాయి. ఈ నిశ్శబ్దాన్ని యుద్ధంలో రెండువైపులా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో రాజకీయ విశ్లేషకులు పోలుస్తున్నారు. భారతీయ జనతాపార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి బీఎల్ సంతోష్ ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను విచారణకు రప్పించాలనుకున్న సిట్ కోర్టు స్టే ఇవ్వడంతో మౌనం వహించింది.

English summary

The Telangana Rashtra Samithi and the Bharatiya Janata Party, which are clashing with each other, have remained silent for now.