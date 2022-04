టీటీడీ పాలకమండలి కీలక నిర్ణయాలు.. వెల్లడించిన టీటీడీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం శనివారం తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో నిర్వహించారు. టిటిడి చైర్మన్ వై వి సుబ్బారెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో పాలక మండలి పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సామాన్య భక్తులకు త్వరగా దర్శనం కల్పించాలని ఈ సమావేశంలో టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. టిటిడి చైర్మన్ వై వి సుబ్బారెడ్డి సర్వదర్శనం స్లాట్ విధానాన్ని ప్రారంభిస్తామని పేర్కొన్నారు.

English summary

The TTD Governing Council meeting was chaired by TTD Chairman YV Subbareddy. At this meeting the Governing Body made a number of decisions. TTD decided at this meeting to make a quick visit to the common devotees.