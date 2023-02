UNION BUDGET 2023-2024: కేంద్ర బడ్జెట్ పై ఆంధ్రప్రదేశ్ గంపెడాశలు; ఈసారైనా కేంద్రం కరుణిస్తుందా?

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన అనేక అంశాలపైన ఈరోజు బడ్జెట్లో ప్రకటనలు ఉంటాయని, బడ్జెట్ కేటాయింపులపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకుంది ఏపీ. ఎప్పటి నుండో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అనేక అంశాలకు ఈ బడ్జెట్లో స్థానం ఉంటుందని భావిస్తుంది.

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నేడు దేశ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ 2023- 2024 బడ్జెట్ ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజల నుంచి, అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన బడ్జెట్ ఉంటే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతుంది. ఇక దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు బడ్జెట్లో తమ తమ రాష్ట్రాలకు జరగాల్సిన కేటాయింపుల పైన గంపెడు ఆశలు పెట్టుకుని ఎదురుచూస్తున్నాయి.

English summary

Andhra Pradesh has high hopes for the Union Budget. The Andhra Pradesh govt is hopeful that grants will be given to national institutions and that the Center will allocate funds to compensate for the revenue shortfall as mentioned in the state redistribution act..