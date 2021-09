ఒడిశాకు చుక్కలు చూపిస్తున్న జగన్-నవీన్ హ్యాండ్సప్- రంగంలోకి కేంద్రమంత్రి-చర్చలకు లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ-ఒడిశా మధ్య దశాబ్దాలుగా వివాదాస్పదంగా ఉన్న కొటియా గ్రామాలపై జగన్ సర్కార్ దూకుడు ఒడిశాకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లినా ఇరు రాష్ట్రాలూ చర్చించుకోవాలని తేల్చి చెప్పేయడంతో ఇక చేసేది లేక కొటియా గ్రామాలపై వ్యక్తిగతంగా అయినా మాట్లాడుకుందామని సీఎం జగన్ కు ఒడిశాకు చెందిన కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ కూడా చేతులెత్తేయడంతో ఈ వ్యవహారంలో జగన్ చొరవ చూపితే తప్ప సమస్య పరిష్కారం కాని పరిస్ధితి వచ్చేసింది.

English summary

after serial setbacks in odish'a kotia villages, union minister dharmendra pradhan who hails from the state wrote neighbouring state cm ys jagan to come forward for discusssions on this lond standing issue.