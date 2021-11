జగన్ కు కేంద్రమంత్రి మరో ఆఫర్- మాతో కలిస్తే ఇద్దరికీ మేలు-వైసీపీ అధినేత ఆలోచన అదే..

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో రెండేళ్ల క్రితం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత బీజేపీకి దగ్గర కావడం మొదలుపెట్టిన వైసీపీ అధినేత కమ్ సీఎం జగన్ కు కేంద్రమంత్రుల ఆఫర్లు పెరుగుతున్నాయి. ఓవైపు బీజేపీతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నా అంటీ ముట్టనట్టుగా ఉంటున్న జగన్ ను ఎలాగైనా ఎన్డీయేలో చేర్చడంతో పాటు ఏపీలోనూ కొత్త పొత్తులకు కేంద్రమంత్రులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గతంలో ఓ ఆఫర్ ఇచ్చిన కేంద్రమంత్రి రామ్ దాస్ అథవాలే.. ఇప్పుడు మరో ఆఫర్ కూడా ఇచ్చారు. దీనికి వైసీపీ అధినేత అంగీకరిస్తారా లేదా అన్నది తేలాల్సి ఉంది.

English summary

union minister ramdas athawale has given another offer to ysrcp chief and ap cm ys jagan that if he is not interested to join central govt atleast form a coalition in ap.