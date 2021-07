జగన్ గారిని ఎదుర్కోడానికి సాము గరిడీలకు వెళ్లి కండలు పెంచండి: లోకేష్,చంద్రబాబులపై సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై విరుచుకు పడే విజయసాయి రెడ్డి అటు చంద్రబాబును, లోకేష్ తోపాటుగా టిడిపి నేతలను టార్గెట్ చేసి నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా విరుచుకుపడ్డ విజయసాయిరెడ్డి జగన్ గారిని ఎదుర్కోవడానికి సాముగరిడీలకి వెళ్లి కండలు పెంచాలంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

Vijayasai Reddy, who is angry with TDP chief Chandrababu at any small opportunity, is targeting Chandrababu, Lokesh and other TDP leaders. Vijayasaireddy, who has broken into the social media platform, has been ridiculed for going to Gym and raising muscles to confront Jagan. Vijaya Sai Reddy said that no matter how many criticisms Chandrababu Naidu made, no matter how much the Opposition allegations, Chief Minister YS Jagan was responding to the criticisms of the Opposition through his performance.