వెంటిలేటర్ పై ఉన్న టీడీపీ బూతులకు తెగబడుతుంది; బద్వేలులో మీ బతుకేంటో తేలిపోతుంది: విజయసాయి రెడ్డి

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టిడిపి నేత పట్టాభి వ్యాఖ్యలు రేపిన దుమారం అంతా ఇంతా కాదు. టిడిపి నేత పట్టాభి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై చేసిన వ్యాఖ్యలు,ఆ తర్వాత వైసీపీ కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం పైన చేసిన దాడులు, తెలుగుదేశం పార్టీ ఆందోళనలు వెరసి రాష్ట్రంలో మొదలైన రచ్చ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై వైసీపీ దాడులకు నిరసనగా ఏపీ బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన చంద్రబాబు, తాజాగా 36గంటల దీక్షకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈరోజు ఉదయం నుండి దీక్షలో పాల్గొంటున్న చంద్రబాబుపై వైసీపీ నేతలు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. అటు చంద్రబాబు సైతం జగన్మోహన్ రెడ్డిని, ఏపీ డీజీపీ ని, వైసిపి నేతల తీరును టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

చంద్రబాబు బతుకేంటో అమిత్ షా కు తెలియదా? కుట్రలు బాబుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య: మంత్రులు అవంతి, కన్నబాబు

YCP MP Vijayasai Reddy was outraged that the TDP on the ventilator, leaders using abusive langugae in frustration, In two weeks your Badvel elections let you know tdp position. Ministers Balineni , Sri ranganatha Raju and Jayaram were angry on Chandrababu.