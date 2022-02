జగన్ ను నితిన్ గడ్కరీ మెచ్చుకోవటం ఐదుకోట్లమంది ఆంధ్రులకు దక్కిన గౌరవం: విజయసాయి రెడ్డి

Andhra Pradesh

రాష్ట్ర పర్యటనకు విచ్చేసిన కేంద్ర ఉపరితల రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడంతో పాటుగా, ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మెచ్చుకుంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయవాడ పర్యటనలో సీఎం జగన్ ను కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ మెచ్చుకోవడం పై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తన స్పందన తెలియజేశారు. కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు.

Rajya Sabha member Vijayasai Reddy opined that it was not a common thing for Union Minister Nitin Gadkari to praise AP CM Jagan Mohan Reddy and that it was an honor bestowed on five crores Andhra people.