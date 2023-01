విశాఖ కేంద్రంగా ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ : సీఎం సూచన- ప్రధాని అంగీకారం ..!!

Andhra Pradesh

సాగర తీరం విశాఖ మరో అరుదైన కార్యక్రమానికి వేదిక కానుంది. ప్రపంచ దేశాలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. జీ -20 సన్నాహక సదస్సు విశాఖ కేంద్రంగా నిర్వహించేందుకు నిర్ణయం జరిగింది. జీ-20 అధ్యక్ష బాధ్యతలు ఈ సారి భారత్ కు దక్కింది. జీ -20 నిర్వహణ పైన ప్రధాని మోదీ కొద్ది రోజుల క్రితం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో సీఎం జగన్ తాము జీ-20 సన్నాహక సదస్సు విశాఖ కేంద్రంగా నిర్వహణకు సిద్దంగా ఉన్నామని ప్రతిపాదించారు. కేంద్రం విశాఖ కేంద్రంగా ఈ సదస్సుకు నిర్ణయించింది. మార్చి 28, 29 తేదీల్లో ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు జరగనుంది.

The Vizag City has been chosen to host three conferences of the G20 summit in March, Official making arrnagements for the seminar.