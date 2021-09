నాగార్జున వర్సెస్ జూ ఎన్టీఆర్ : బోరు ఎక్కడ-జోష్ ఎవరిది : ఫ్యాన్స్ ఒపీనియన్-వైరల్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వెండి తెర మీద ఒకరు మన్మధుడు. మరొకరు యంగ్ టైగర్. ఇద్దరికీ మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇద్దరూ ఇప్పుడు బుల్లి తెర పైన ప్రతీ ఇంటా సందడి చేస్తున్నారు. గతంలోనే వీరు ఇలాంటి రియాల్టీ షో లు చేసారు. అయితే, వారి స్థానాలు... ఛానళ్లు మారాయి. కానీ, అభిమానుల్లో వారి పైన అంచనాలు మాత్రం తగ్గటం లేదు. చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్లోనూ భిన్నాభిప్రాయలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఇద్దరి ప్రముఖ హీరోలు టీవీ సెట్ల ముందున్న వీక్షకులను ఎంటర్ టెయిన్ చేయటంలో..సక్సెస్ అవ్వటం లో ఏ రేంజ్ లో ఉన్నారనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చ.

As Junior NTRs show evaru meelo koteeswarudu and Nagarjunas Bigg Boss had begun naetizens started to compare Whose show is best and have expressed different opinons.