థియేటర్ల పంచాయితీలో గెలిచిందెవరు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో థియేటర్ల పంచాయితీ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. సంక్రాంతి పండగ ముగిసింది. ఎవరి పాఠశాలలకు వారు, ఎవరి కార్యాలయాలకు వారు వెళుతున్నారు. మరి ఈ రేసులో ఎవరు గెలిచారు? ఎవరు ఓడారు? అంటే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ నుంచి సమాధానం లేదు. వాల్తేరు వీరయ్య, వీరసింహారెడ్డి సినిమాలు సంక్రాంతి సీజన్ ను పూర్తిగా పిండేశాయి. వారసుడు, కల్యాణం కమనీయం సినిమాలు మమ అనిపించాయి. కానీ సంక్రాంతికి ముందు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో జరిగిన యుద్ధం భవిష్యత్తులో అందరికీ పాఠంగా నిలవాలి.

English summary

It is known that panchayats of theaters were held in two Telugu states on the occasion of Sankranti festival..