'గడప గడపకు ప్రభుత్వం' కొనసాగుతున్నా మళ్ళీ మంత్రుల బస్సుయాత్రలు దేనికి? ఏపీలో ఆసక్తికరచర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు పలు కార్యక్రమాలతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతున్నాయి. బాదుడే బాదుడు పేరుతో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతుంటే, గడపగడపకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమంతో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులను రంగంలోకి దింపి సంక్షేమ ఫలాలు గడపగడపకు అందుతున్నాయో లేదో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకొని, వాటిని పరిష్కరించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తుంది.

English summary

There is an interesting discussion in the AP that Jagan will start YSRCP bus yatra with bc, sc, st ministers as the expected response not recieved from the people in the door to door government program.