40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ,పొలిటికల్ మిస్టరీ,ఢిల్లీకి పోలేరు,అమరావతికి రారు,దూరం పెట్టారా,దెబ్బ తీయగలరా !

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ. జాతీయ - రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పండిన నేత. 14 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసిన నేత..ఇప్పుడు మౌనం గా ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న చంద్రబాబు తెలంగాణ నేత లు ఏపీలో జల దోపిడీ జరుగుతోందంటూ చేస్తున్న విమర్శల పైన ఎక్కడా స్పందించటం లేదు. ఆయనే కాదు..టీడీపీ నేతలు ఎవరూ దీని పైన మాట్లాడటం లేదు. తెలంగాణ నేతలు వైఎస్సార్..సీఎం జగన్ పైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. కరోనా ప్రారంభం నుండి కొన్ని సందర్భాల్లో మినహా చంద్రబాబు హైదరాబాద్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు.

English summary

Chandra Babu silence on national politics beacame hot discussion in political circles. Modi and Team not willing to work again with CBN. In AP also TDP in political struggle.