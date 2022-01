పెదరాయుడు కోరితే జగన్ ఆమోదిస్తారా- "మెగా" మిడిల్ డ్రాప్ వెనుక : ఏపీ ఇష్యూలో హీరో అయ్యేదెవరు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టాలీవుడ్ వర్సెస్ ఏపీ ప్రభుత్వం. కోల్డ్ వార్ లో మరో అడుగు పడింది. ఇప్పటి వరకు టాలీవుడ్ సమస్యలపై ఏపీ ప్రభుత్వంతో చర్చిచేందుకు చిరంజీవి ఇతర ముఖ్యులతో కలిసి ఏపీ సీఎంను కలుస్తారనే చర్చ జరుగుతూ వచ్చింది. కానీ, మెగాస్టార్ మిడిల్ డ్రాప్ అయ్యారు. పంచాయితీలు తాను చేయలేనని తేల్చి చెప్పారు. ఏం జరిగిందో ఏమో కానీ..ఆ వెంటనే సడన్ గా పెదరాయుడు మోహన్ బాబు ముందుకు వచ్చారు. ఎంతో కాలంగా సాగుతున్న సినీ పరిశ్రమ- ఏపీ ప్రభుత్వంతో పరిష్కరించుకోవాల్సిన అంశాల పైన ఇప్పటి వరకు చొరవ తీసుకోలేదు.

English summary

Will CM Jagan go back on the tickets issue if Mohan babu ask is now what is being discussed in Tollywood.