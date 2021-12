ఆ తల్లులకు లాస్ట్ ఛాన్స్-ఫైనల్ వార్నింగ్ ఇచ్చేసిన జగన్-ఈసారైనా వింటారా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఓ ప్రతిష్టాత్మక పథకానికి ఇప్పుడు ఓ కొత్త చిక్కు పడింది. ఆ పథకం అసలు లబ్దిదారులెవరన్న దానిపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. హైకోర్టు జోక్యంతో ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం లభించినా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం మాత్రం నెరవేరడం లేదు. దీంతో సీఎం జగన్ నేరుగా రంగంలోకి దిగారు. ఆ పథకం లబ్దిదారులకు ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇప్పుడు ఆ విజ్ఞప్తిని వారు పట్టించుకోకపోతే మాత్రం వారికి సమస్యలు తప్పేలా లేవు.

English summary

after andhrapradesh chief minister ys jagan's request to mothers there is a question about even now jagananna vidya deevena payments will be credited to college accounts or not.