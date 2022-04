సాయిరెడ్డికి రాజ్యసభ డౌటేనా.!!? తెర మీదకు "మెగా" ప్రొడ్యూసర్ - లెక్కలు మారుతున్నాయి..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీలో రాజకీయంగా నిర్ణయాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. కొత్త సమీకరణాలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి. 2024 ఎన్నికల లక్ష్యంగా అనూహ్య నిర్ణయాలు తప్పవని తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే సీఎం జగన్ కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పాత వారిని తప్పించి కొత్త వారికి కేబినెట్ లో అవకాశం అని తొలుత చెప్పినా.. చివరకు కేబినెట్ లో పాత - కొత్త మంత్రుల ఫార్ములా అమలు చేసారు.

అదే విధంగా కొత్త వారిలో అవకాశాలు..సామాజిక సమీకరణాలు ఆసక్తి కర చర్చకు కారణమయ్యాయి. అదే విధంగా పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుల విషయంలో ఊహించినట్లుగానే ఎంపిక జరిగినా..రీజనల్ కో ఆర్డినేటర్ల నియామకం లో మాత్రం ట్విస్టులు తప్పలేదు. పార్టీ సీనియర్ నేత విజయసాయిరెడ్డికి పూర్తిగా సమన్వయకర్త బాధ్యతల నుంచి తప్పించి... పార్టీ అనుబంధ విభాగాల ఇన్ ఛార్జ్ గా నియమించారు.

English summary

Renewal of Rajyasabha seat to vijaysai reddy is on doubt as the mega producer Niranjan reddy's name is making rounds for the upper house.