యాస్ ముంచుకొస్తోంది.!అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న సీఎం జగన్‌.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్: తౌట్కే తుపాను గండం గట్టెంక్కిందని ఊపిరి పీల్చుకునే లోపు మరో తుపాన్ యాస్ రూపంలో ఏపిని వణికిస్తోంది. మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో యాస్ తుపాను ప్రభవంతో భరీ వర్షాలతో పాటు ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తుపాను వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే పరిస్థితులపై సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నతాదికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. తుపాను కారణంగా ఎటువంటి ప్రాణ హాననీ గానీ ఆస్థినష్టం గాని కలగకుండా చూడాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

English summary

The IMD has warned of heavy rains and gusts of winds in the next 24 hours. In this context, CM YS Jaganmohan Reddy held a review meeting with his superiors on the situation arising out of the yaas cyclone.