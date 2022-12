జనసేన సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గ అభ్యర్థి ఖరారు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న జనసేన అందుకు తగ్గ కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ముందుకు వెళుతోంది. ముఖ్యంగా పవన్ కల్యాణ్ పై నిత్యం విమర్శలు గుప్పించడంతోపాటు వ్యక్తిగత విషయాలను కూడా ప్రస్తావిస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసే కొందరు మంత్రులను ప్రత్యేక టార్గెట్ గా పవన్ కల్యాణ్ పెట్టుకున్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను వీరిని ఓడించాలనేది జనసేనాని లక్ష్యం.

English summary

The Janasena, which has taken the next election very ambitiously, is moving forward with an action plan accordingly.