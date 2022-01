ప్రేమను నిరాకరించి చెంపపై కొట్టిన బాలిక; కత్తితో విచక్షణారహితంగా ప్రేమోన్మాది దాడి; ఆస్పత్రిలో బాలిక

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో మహిళల,బాలికల రక్షణకు ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా ప్రేమోన్మాదుల దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రేమోన్మాదులు మాత్రం మారడం లేదు. నిత్యం ఏదో ఒకచోట రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. యువతులపై దాడులకు పాల్పడుతూనే ఉన్నారు. ప్రేమను తిరస్కరించారని ఉన్మాదులు యువతులు, బాలికలపై పాశవికంగా దాడులు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా కృష్ణా జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఓ ఇంటర్ విద్యార్థినిపై ప్రేమోన్మాది కత్తులతో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. నడిరోడ్డుపై కత్తితో మెడ, ముఖంపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ప్రేమోన్మాది దాడిలో గాయపడిన యువతిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స అందిస్తున్నారు.

A Young man attacked a girl with the name of love in vijayawada. The girl is studying Inter Second Year living in Bharathi Nagar in Vijayawada city is being harassed by Harish and attacked with knife.