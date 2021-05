Andhra Pradesh

అమరావతి: వైఎస్సార్ ఉచిత పంట బీమా పథకం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. వచ్చే ఖరీఫ్ సీజన్‌కు అవసరమైన ఈ మొత్తాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ మొత్తాన్ని రైతుల ఖాతాల్లోకి బదలాయించారు. ఈ పథకం కింద అర్హులుగా గుర్తించిన 15.15 లక్షల మంది రైతులు దీని ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. ఈ మధ్యాహ్నం తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి.. ఈ మొత్తాన్ని విడుదల చేశారు. రైతులపై భారం పడకుండా పంట బీమా మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని, ఇందులో భాగంగా 15 లక్షల మందికి పైగా రైతులకు ప్రయోజనం కలిగించేలా ఈ పథకాన్ని రూపొందించామని పేర్కొన్నారు.

The government of Andhra Pradesh, led by the chief minister, has disbursed the compensation of Rs 1,820.23 crore in the accounts of 15.15 lakh farmers for the Kharif-2020 season under the YSR free crop insurance scheme.