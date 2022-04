జనం చెవిలో జగన్ పూలు.. నారా లోకేష్ విడుదల చేసిన వీడియో వైరల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తూ నారా లోకేష్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వైసీపీ ప్రొడక్షన్స్ సమర్పించు అత్యద్భుత సినిమా అంటూ లోకేష్ విడుదల చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. జనాలను జగన్ ఏప్రిల్ ఫూల్ చేశాడని లోకేష్ మండిపడుతున్నారు.

English summary

Lokesh's latest video released as YSRCP Productions on April 1 has gone viral on social media. Lokesh is incensed that Jagan fooled the AP people over current charges, ap capital, ap special status, employees CPS repeal, and also on liquor ban .