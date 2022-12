2024 ఎన్నికలపై జగన్ ధీమా అంతా ఇదే ! ఈసారి పోరు దీనిపైనే ! ప్రత్యర్ధుల గుబులూ అక్కడే ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో తొలిసారే భారీ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్ జగన్.. దాదాపు నాలుగేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్నారు. మరో ఏడాది గడిస్తే ఎన్నికలు ఖాయం. ఈ పరిస్దితుల్లో తాను అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలనో, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలనో లేక మూడు రాజధానులనో అజెండాగా మార్చుకుంటారని అంతా భావిస్తున్నారు. కానీ జగన్ మాత్రం వీటన్నింటి కంటే ముఖ్యమైన మరో అంశం ఎన్నికల్లో తనకు సునాయాసంగా విజయం కట్టబెడుతుందన్న అంచనాల్లో ఉన్నారు. అదే ఇప్పుడు విపక్షాల్లోనూ గుబులు రేపుతోంది.

ap cm ys jagan is planning to repeat 2019 poll feat again in 2024 and predicts that people won't believe opposition leader chandrababu naidu again with several reasons.